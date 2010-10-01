Политика

Народные новостиНародные новостиШвыткин: Киев утаивает информацию об авиакатастрофе MH17

Швыткин добавил, что Киев скрывает таким образом злоумышленников, не показывая достоверной информации. Нидерландский прокурор Тейс Бергер ранее сообщал, что Украина отправила комиссии расследователей дела о крушении MH17 только данные со вторичных радаров.
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Швыткин обвинил Киев в замалчивании причин катастрофы MH17 в Донбассе

Политика Сегодня21:43

Швыткин: Киев утаивает информацию об авиакатастрофе MH17

Народные новости21:13

Депутат Швыткин указал на сокрытие Украиной истинных причин крушения МН17

Политическая Экспертиза19:22

Киев скрывает данные по катастрофе MH17 намеренно — депутат Швыткин

NewInform19:31

Швыткин: Киев намеренно скрыл первичные данные с радаров по делу о катастрофе MH17

Слово и Дело19:30

Украина не раскрывает данные с радаров в день крушения МН17, чтобы переложить вину на РФ

iReactor19:34

Депутат ГД Швыткин уверен в намеренном сокрытии Киевом данных по катастрофе MH17

Экономика сегодня19:13
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Происшествия

Продавец масок в Кемерове убил компаньона из-за спада продаж

39-летнего жителя Кемерова задержали по подозрению в убийстве партнера, с которым они вместе продавали медицинские маски, сообщили в СКР.
Интерфакс 07:04
17
Здоровье

На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии

Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей.
Evo-rus.com вчера в 15:13
21
Происшествия

Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка

Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
РИА Новости 03:57
21
Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
133
Экономика

Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
9
Культура

Брайан Мэй – величайший гитарист всех времен по версии Total Guitar

РИА Новости 11:49
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
472
Здоровье

Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции

Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com 08:10
71
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 19:20
19
Наука

Россия уточнила глубину Марианской впадины

Журналистская правда вчера в 04:10
111
Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM 19:47
300
Гаджеты

TCL выпустила телевизоры за 129 и 200 долларов

Компания TCL представила два бюджетных телевизора — модели с диагональю 32 и 40-дюймов.
Astera 13:35
6
Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
180
Здоровье

Новые правила медосвидетельствования не защитят водителей от поборов

Отмены дорогостоящего тестирования на алкоголизм не гарантируют новые правила медицинского освидетельствования, представленные Минздравом.
РЕН ТВ 18:11
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости 20:55
5
Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com вчера в 08:52
268
Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
39
Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
7
Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
7
Кино

Зак Снайдер изменит цвета в своей версии «Лиги справедливости»

Американский режиссёр Зак Снайдер изменит цвета в своей версии фильма «Лига справедливости».
News.ru вчера в 11:03
4
Энергетика

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК вчера в 10:55
65
Армия и оружие

Российский ядерный арсенал назвали новым вызовом для НАТО

Взгляд.ру 10:16
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
143
Здоровье

На Камчатке госпиталь Минобороны начнёт принимать гражданских

Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 02:36 — REGNUM Военный госпиталь, построенный в рекордные сроки на Камчатке, начнёт принимать гражданских пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 19:36
2
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
164
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
830
Общество

Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 19:49
21
Общество

Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
3,8K
Энергетика

Минск призвал к пересмотру цен на российский газ

Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости 12:14
916
Общество

Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне

В Хьюстоне состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим из-за действий полицейских.
Известия 21:55
7
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Юрий Николаевич Швыткин
Российский депутат
Российский военный, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва. Член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Член Президиума политического совета Красноярской региональной организации РО «Единая Россия», член красноярского регионального штаба Общероссийского народного фронта.
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