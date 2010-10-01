Политика
Народные новостиШвыткин: Киев утаивает информацию об авиакатастрофе MH17
Швыткин добавил, что Киев скрывает таким образом злоумышленников, не показывая достоверной информации. Нидерландский прокурор Тейс Бергер ранее сообщал, что Украина отправила комиссии расследователей дела о крушении MH17 только данные со вторичных радаров.
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Швыткин уверен, что Киев утаивает реальную информацию об авиакатастрофе MH17
ПолитРоссиявчера в 23:32
Депутат ГД Швыткин уверен в намеренном сокрытии Киевом данных по катастрофе MH17
Экономика сегоднявчера в 19:13
Швыткин: Киев намеренно скрыл первичные данные с радаров по делу о катастрофе MH17
Слово и Деловчера в 19:30
Депутат Швыткин указал на сокрытие Украиной истинных причин крушения МН17
Политическая Экспертизавчера в 19:22
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Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Культура
Российский сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении
Российская газета вчера в 07:04
Общество
Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста
Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
РБК 01:00
Общество
Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
Газета.Ru вчера в 16:51
Футбол
«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хёведесом
Немецкий защитник Бенедикт Хёведес и московский «Локомотив» расторгли контракт.
RT на русском 08 июня в 12:40
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлят до 23 июня
В Югре планируют продлить режим самоизоляции.
Югра-ТВ вчера в 07:35
Здоровье
В Роскачестве рассказали о борьбе с вызывающими отравления бактериями
Специалисты Роскачества рассказали о патогенных бактериях, которые могут вызывать пищевые отравления, а также о методах борьбы с ними.
РЕН ТВ 01:15
Общество
Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России
Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ вчера в 18:57
Наука
Глубину Марианской впадины уточнили
Соловей.Инфо 08 июня в 05:06
Происшествия
Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова
Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости вчера в 09:12
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Российская газета вчера в 01:56
Политика
Песков оценил снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета вчера в 06:36
Происшествия
Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым
Сегодня в Следственном комитете сообщили, что была проведена судебно-психологическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание, в связи с чем подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа.
НГС24 00:56
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
StarHit.ru вчера в 14:03
Происшествия
Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео
Четвертая Власть 01:16
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
Общество
WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости 01:22
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 485,2 тыс. (8595 за сутки).
РБК 01:16
Общество
Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках
Конституционный суд предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах — в гайд-парках.
Новая газета вчера в 14:11
Политика
Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора
Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ 08 июня в 23:25
Здоровье
Сирийским врачам не хватает медоборудования из-за санкций
Сирийским врачам не хватает медицинского оборудования из-за введенных против страны санкций, несмотря на то, что число людей, которым требуется помощь, сильно снизилось со времен активных боевых действий, рассказал журналистам главный доктор госпиталя Эль-Рази в Алеппо Майн Дома.
РИА Новости вчера в 22:11