Политика

Народные новостиНародные новостиШвыткин: Киев утаивает информацию об авиакатастрофе MH17

Швыткин добавил, что Киев скрывает таким образом злоумышленников, не показывая достоверной информации. Нидерландский прокурор Тейс Бергер ранее сообщал, что Украина отправила комиссии расследователей дела о крушении MH17 только данные со вторичных радаров.
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Швыткин уверен, что Киев утаивает реальную информацию об авиакатастрофе MH17

ПолитРоссиявчера в 23:32

Депутат ГД Швыткин уверен в намеренном сокрытии Киевом данных по катастрофе MH17

Экономика сегоднявчера в 19:13

Украина не раскрывает данные с радаров в день крушения МН17, чтобы переложить вину на РФ

iReactorвчера в 19:34

Киев скрывает данные по катастрофе MH17 намеренно — депутат Швыткин

NewInformвчера в 19:31

Швыткин: Киев намеренно скрыл первичные данные с радаров по делу о катастрофе MH17

Слово и Деловчера в 19:30

Депутат Швыткин указал на сокрытие Украиной истинных причин крушения МН17

Политическая Экспертизавчера в 19:22

Швыткин: Киев утаивает информацию об авиакатастрофе MH17

Народные новостивчера в 21:13
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
5,6K
Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
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Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Культура

Российский сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении

Российская газета вчера в 07:04
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Общество

Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста

Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
РБК 01:00
Общество

Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
22
Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
Газета.Ru вчера в 16:51
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Футбол

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хёведесом

Немецкий защитник Бенедикт Хёведес и московский «Локомотив» расторгли контракт.
RT на русском 08 июня в 12:40
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Общество

Режим самоизоляции в Югре продлят до 23 июня

В Югре планируют продлить режим самоизоляции.
Югра-ТВ вчера в 07:35
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Здоровье

В Роскачестве рассказали о борьбе с вызывающими отравления бактериями

Специалисты Роскачества рассказали о патогенных бактериях, которые могут вызывать пищевые отравления, а также о методах борьбы с ними.
РЕН ТВ 01:15
Общество

Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России

Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ вчера в 18:57
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Наука

Глубину Марианской впадины уточнили

Соловей.Инфо 08 июня в 05:06
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Происшествия

Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова

Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
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Кино

Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети

Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM вчера в 08:07
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Шоу-бизнес

Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым

Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости вчера в 09:12
88
Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Российская газета вчера в 01:56
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Происшествия

Панкратов-Черный рассказал о причастных к ДТП с Ефремовым

АБН 01:24
22
Политика

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета вчера в 06:36
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Происшествия

Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым

Сегодня в Следственном комитете сообщили, что была проведена судебно-психологическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание, в связи с чем подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа.
НГС24 00:56
Происшествия

Михаил Ефремов расплакался в зале суда

StarHit.ru вчера в 14:03
Происшествия

Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео

Четвертая Власть 01:16
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
15
Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
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Общество

WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости 01:22
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 485,2 тыс. (8595 за сутки).
РБК 01:16
1
Общество

Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках

Конституционный суд предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах — в гайд-парках.
Новая газета вчера в 14:11
6
Политика

Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора

Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
12
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ 08 июня в 23:25
3,4K
Здоровье

Сирийским врачам не хватает медоборудования из-за санкций

Сирийским врачам не хватает медицинского оборудования из-за введенных против страны санкций, несмотря на то, что число людей, которым требуется помощь, сильно снизилось со времен активных боевых действий, рассказал журналистам главный доктор госпиталя Эль-Рази в Алеппо Майн Дома.
РИА Новости вчера в 22:11
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Юрий Николаевич Швыткин
Российский депутат
Российский военный, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва. Член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Член Президиума политического совета Красноярской региональной организации РО «Единая Россия», член красноярского регионального штаба Общероссийского народного фронта.
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