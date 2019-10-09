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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле, который в 2014 году вместе с Бастианом Швайнштайгером выиграл чемпионат мира по футболу, обратился к бывшему партнёру по сборной Германии, решившему завершить карьеру.
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«Ты пожертвовал всем ради нас в финале ЧМ-2014». Шюррле пожелал удачи Швайнштайгеру

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