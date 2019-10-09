Футбол
ЧемпионатШюррле — Швайнштайгеру: в финале ЧМ-2014 ты пожертвовал всем ради нас
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле, который в 2014 году вместе с Бастианом Швайнштайгером выиграл чемпионат мира по футболу, обратился к бывшему партнёру по сборной Германии, решившему завершить карьеру.
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«Ты пожертвовал всем ради нас в финале ЧМ-2014». Шюррле пожелал удачи Швайнштайгеру
Sportbox.RUвчера в 15:43
Шюррле: «Я помню финал ЧМ-2014, когда Швайнштайгер пожертвовал всем ради нас»
Бомбардир.рувчера в 16:00
Шюррле вспомнил, как играл на чемпионате мира-2014 вместе со Швайнштайгером
Спорт-Экспрессвчера в 15:39
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