Футбол
ЧемпионатШюррле — Швайнштайгеру: в финале ЧМ-2014 ты пожертвовал всем ради нас
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле, который в 2014 году вместе с Бастианом Швайнштайгером выиграл чемпионат мира по футболу, обратился к бывшему партнёру по сборной Германии, решившему завершить карьеру.
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Экономика
Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов
Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.
РБК 16:46
Армия и оружие
NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу
Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
Рамблер 13:32
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Общество
Суд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру
Московский городской суд отменил решение Мещанского районного суда столицы о возврате дела театрального режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру.
Труд 10:58
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Космос
И наступит мрак: названа дата гибели Солнца
ФедералПресс вчера в 04:14
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Наука
Разработан мобильный биосенсор на основе оксида графена
Группа инженеров из центра «Композиты России» МГТУ имени Н. Э. Баумана усовершенствовала технологию создания биосенсоров на основе оксида графена.
Индикатор 06 октября в 09:29
Общество
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Общество
В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России
Ранее телеканал RT со ссылкой на Росстандарт сообщил, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво, так как его производство не предусмотрено новым регламентом Евразийского экономического союза.
РБК 14:03
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»
Ранее Перри заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском вчера в 08:09
Кино
Федор Бондарчук начал снимать первый сериал
Сюжет меняется, когда психотерапевт начинает работать с жертвами трагедии. Автор сценария - Паулина Андреева - жена Федора Бондарчука.
Inc-news.ru 16:48
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Экономика
Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза
Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.
Известия 02:00
Экономика
Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора
Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.
ТАСС 07:55
Политика
Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины
С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 06:03
Авто
Опубликованы данные о продажах автомобиля Lada Xray с «автоматом»
Опубликованы данные о продажах российского автомобиля Lada Xray с «автоматом».
UfaTime.ru 16:12
Армия и оружие
СБУ тайно вывезла из ЛНР предателя-осведомителя из рядов Народной милиции
Контрразведка СБУ вывезла на подконтрольную Киеву территорию осведомителя из рядов Народной милиции ЛНР.
ИА Новороссия 05:33
Культура
Певица Сара Брайтман возвращается в Россию со своей новой программой
Millionaire.ru 06:38
Здоровье
Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно
Пройти обследование могут жительницы столицы старше 18 лет. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.
Москва 24 00:24
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36