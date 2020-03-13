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РИА НовостиРИА НовостиДва футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»

Два футболиста московского "Спартака" простудились перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Оренбургом", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско. Матч между "Спартаком" и "Оренбургом" пройдет в субботу в Оренбурге.
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Тедеско рассказал о ситуации с травмированными перед матчем с «Оренбургом»

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Тедеско: сроки возвращения Шюррле в общую группу пока не известны

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Тедеско рассказал о травмированных футболистах перед матчем «Оренбург» — «Спартак»

RT на русском03:04

Два футболиста «Спартака» заболели перед матчем РПЛ с «Оренбургом»

Московский Комсомолец03:08
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"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
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