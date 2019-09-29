РПЛ

NewInformNewInformШюррле и Жиго не помогут «Спартаку» в матче с «Оренбургом»

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго и немецкий атакующий хавбек столичной команды Андре Шюррле не помогут «красно-белым» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом проинформировали в пресс-службе «Спартака».
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 пресс-служба московской команды, Жиго пропустит матч с «Оренбургом» из-за мышечной травмы, полученной в среду в игре Кубка России против КАМАЗа (2:1). Шюррле оказался вне заявки из-за простуды.
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