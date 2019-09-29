с чего всё началось

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго и немецкий атакующий хавбек столичной команды Андре Шюррле не помогут «красно-белым» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом проинформировали в пресс-службе «Спартака».

Шюррле и Жиго не помогут «Спартаку» в матче с «Оренбургом»

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