РПЛ
NewInformШюррле и Жиго не помогут «Спартаку» в матче с «Оренбургом»
Илья Кутепов
|6′
|21′
Сергей Терехов
|33′
Даниэль Мишкич
|45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
|46′
|63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
|65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
|70′
|71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
|74′
|89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
38
Ещенко
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
9
Мирзов
25
Мельгарехо
23
Ларссон
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
15
Зотов
8
Мишкич
7
Рогич
5
Аюпов
10
Алвеш
20
Фамейе
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго и немецкий атакующий хавбек столичной команды Андре Шюррле не помогут «красно-белым» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом проинформировали в пресс-службе «Спартака».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Общество
Главу французского фонда уволили за призыв убить Грету Тунберг
Президент фонда, поддерживающего парижский «арт-музей Токио», был уволен после поста в Facebook, в котором призвал убить экологическую активисту из Швеции Грету Тунберг.
РБК 16:08
Происшествия
В Подмосковье завели дело по факту изнасилования иностранки
RT на русском 16:26
Наука
Выявлена опасность чайных пакетиков
Дни.ру 27 сентября в 04:06
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 14:45
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке.
Вести.Ru 14:23
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Политика
Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin
Именно Волкер сразу после назначения стал выступать за усиление военной помощи Украине и за поставки летального оружия, в том числе ПРК Javelin (о закупке которых несколько дней назад сообщило Минобороны Украины).
Вести.Ru 11:38
Игры
Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
Игромания.ру 26 сентября в 17:59
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
Визовый скандал для России Для делегации из Москвы во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым высокая неделя Генассамблеи ООН началась с визового скандала.
РБК 15:01
Политика
В Москве пообещали ответить Лондону на отказ Sputnik в аккредитации
Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ после отказа агентству Sputnik в аккредитации на конференцию британской Консервативной партии (тори).
Известия 14:30
Кино
Первые отзывы на Doom: Аннигиляция: «Ужасно скучный боевик»
Мартин Либман из Blu-Ray.com не так снисходителен: по его мнению, это «ужасно скучный боевик» с плохой актёрской игрой, посредственным сценарием, провальной атмосферой, скучным дизайном — и это далеко не полный список претензий.
Игромания.ру 13:06
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Политика
Журналистка обвинила Бориса Джонсона в том, что он схватил её за ногу
Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона обвинили в домогательствах к журналистке.
iReactor 16:27
Гаджеты
Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники
Компания Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники с поддержкой голосового помощника Alexa.
N+1 26 сентября в 12:16
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира по прыжкам с шестом
Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Lenta.ru 16:15
Футбол
Магнуссон: «100%, что Погба гордится мной»
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Уралом» (3:0).
Евро-футбол.ру 15:45
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Игры
Epic Games Store планирует обновить интерфейс
Epic Games сообщили, какие функции они планируют добавить в EGS. У магазина появится новая главная страница.
Cyber.sports.ru 12:52
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33