Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руШюррле может завершить карьеру в конце сезона

Напомним, что Андре выступает за московский «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В 13 сыгранных поединках за российский клуб Шюррле забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.
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