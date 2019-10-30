Футбол
Евро-футбол.руШюррле может завершить карьеру в конце сезона
Напомним, что Андре выступает за московский «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В 13 сыгранных поединках за российский клуб Шюррле забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.
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