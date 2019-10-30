Напомним, что Андре выступает за московский «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В 13 сыгранных поединках за российский клуб Шюррле забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Шюррле может завершить карьеру в конце сезона

Политика Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Происшествия ФСБ задержала директора физического института РАН Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.

Происшествия В Подмосковье в ДТП погибли пять человек В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Шоу-бизнес Почему лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами Основатель компании MALFA, музыкант и продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контракта со всеми артистами лейбла.

Общество Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн Через неделю на счет фонда был переведен 1 млн долларов, утверждает Ильин.

Общество В Астраханской области умерла старейшая жительница России В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.

Авто С ноября в России подорожают автомобили Geely По их данным, со следующего месяца кроссоверы Atlas получат прибавку в цене на 25 тыс. рублей во всех версиях.

Политика В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.

Шоу-бизнес Алла Пугачева и Валентин Юдашкин решили временно отказаться от диеты Алла Пугачева призналась поклонникам, что вместе с Валентином Юдашкиным решила временно отказаться от диеты.

Общество Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».

Футбол Фото мяча финала Лиги чемпионов появилось в Сети Фотографии мяча финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 появились в Сети, передает "Спорт-Экспресс".

Общество Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.

Общество Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Армия и оружие Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии Ранее после длительных переговоров глав Турции и России стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.

Политика Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.

Политика В Конгрессе США одобрили санкции против Турции Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.

Армия и оружие Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.

Футбол Широков не планирует посвящать себе тренерской работе Экс-полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что не планирует становиться тренером.

Происшествия Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.