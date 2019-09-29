Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов определился со стартовым составом своей команды на матч 11-го тура РПЛ против «Оренбурга». В основе и в запасе нет немецкого полузащитника Андреа Шюррле, который, по слухам, заболел. В воротах «Спартака» сыграет Максименко.

Шюррле не сыграет с «Оренбургом»

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