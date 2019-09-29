РПЛ
Евро-футбол.руКак «Спартак» пропустил гол в матче с «Оренбургом»
Московский «Спартак» продолжает огорчать своих болельщиков. В матче 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» команда Олега Кононова провела первый тайм без голов, а перед уходом на перерыв пропустила голевую атаку противника.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
Стало известно о возможной заинтересованности Волкера в военной помощи Украине
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку 28 сентября, мог лоббировать оказание военной помощи Киеву.
Lenta.ru 10:04
Происшествия
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
РИА Новости 10:25
Политика
Украина ужесточит пересечение линии разграничения для лиц до 16 лет
С 29 октября жители ЛНР и ДНР, которым не исполнилось 16 лет, не смогут пересекать линию разграничения с Украиной, предъявляя свидетельство о рождении.
REGNUM 08:04
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова побрилась налысо в поддержку больной Заворотнюк
Актриса Нелли Уварова, известная зрителям по сериалу "Не родись красивой", побрилась налысо в поддержку больной Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 08:54
Шоу-бизнес
Игорь Николаев опубликовал неизданное архивное видео с Пугачевой
Композитор Игорь Николаев опубликовал в соцсети архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь".
Московский Комсомолец 27 сентября в 06:37
Общество
Скончался писатель Вячеслав Пьецух
Профиль 06:33
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Политика
Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами
Даже в свой выходной день президент США Дональд Трамп продолжает думать о будущем и активно противостоять политическим противникам.
Российская газета вчера в 19:20
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Общество
На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
Футбол
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве одержал победу над «Валвейком»
«Витесс» обыграл «Валвейк» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Нидерландов.
ProstoProSport 08:09
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в Балашихе
Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании иностранной гражданки в подмосковной Балашихе.
Известия 10:13
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости вчера в 02:29
Политика
Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа
Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова на ГА ООН, в ходе которого российский министр обратил внимание на возможность публикаций стенограмм переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Журналистская правда вчера в 03:10
Политика
Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook запись, в которой выразил соболезнования по поводу смерти первого президента полуострова Юрия Мешкова.
Народные новости 10:33
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Футбол
Юрий Газзаев: «Упала ли гора с плеч? Это всего лишь три очка, но люди дождались»
Играл Долгов в Воронеже — забил. С «Мордовией» снова Делькин отличился.
Матч ТВ 09:22
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт вчера в 03:36
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Здоровье
Диетолог рассказала, полезна ли овсяная каша
MedikForum.ru вчера в 11:32
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Космос
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 05:07
Волейбол
Женская сборная России стала бронзовым призёром КМ по волейболу
Второй стала команда США (28 очков). Это первая бронза для российской сборной за всю историю выступлений на Кубке мира.
RT на русском 03:35
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26