Футбол

RT на русскомRT на русскомШюррле оценил московские пробки

«Только в Москве: за два часа проехал четыре километра», — написал спортсмен в Instagram, прикрепив фото, на котором видно, что немец проехал 4 км за два часа. В нынешнем сезоне Шюррле сыграл 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.
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Шюррле о пробках: «Четыре километра за два часа – только в Москве 😂»

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