Футбол
RT на русскомШюррле оценил московские пробки
«Только в Москве: за два часа проехал четыре километра», — написал спортсмен в Instagram, прикрепив фото, на котором видно, что немец проехал 4 км за два часа. В нынешнем сезоне Шюррле сыграл 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.
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Отмечается, что такое решение было принято после проведения "текущего контроля" за деятельностью организации главным управлением Минюста по Москве, в результате которого было обнаружено, что она соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента.
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