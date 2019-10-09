«Только в Москве: за два часа проехал четыре километра», — написал спортсмен в Instagram, прикрепив фото, на котором видно, что немец проехал 4 км за два часа. В нынешнем сезоне Шюррле сыграл 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.

Политика Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.

Армия и оружие Турецкие войска зашли в Сирию с трех точек Турецкие вооруженные силы в среду вечером начали наземный этап операции "Источник мира", они пересекли границу с Сирией к востоку от Евфрата.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Общество Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».

Гаджеты Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android Американская корпорация Google 31 января 2020 года прекратит сертифицировать устройства, работающие на базе Android 9.0 Pie, и перейдет на новейшую версию Android 10.

Шоу-бизнес Сергей Светлаков впервые показал старшего сына Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.

Армия и оружие Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Армия и оружие Курды обвинили Турцию в авиаударе по тюрьме с боевиками ИГ Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" обвинили Анкару в нанесении авиаудара по тюрьме на севере Сирии, в которой содержатся боевики ИГ, передает РИА "Новости".

Футбол Экс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.

Общество Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.

Общество В онкоцентре Блохина назвали зарплаты медсестер и врачей В онкоцентре имени Н.Н. Блохина опровергли информацию о том, что медсестры в медицинском учреждении получают от 2 до 5 тысяч рублей в месяц.

Игры Sony подтвердила анонс PlayStation 5 Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Общество В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России Ранее телеканал RT со ссылкой на Росстандарт сообщил, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво, так как его производство не предусмотрено новым регламентом Евразийского экономического союза.

Политика Трамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.

Общество Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами в России Ниже всего зарплата оказалась в Воронеже и Волгограде, там на нее можно купить 1,96 и 1,91 стандартный набор.

Авто Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.