Футбол
Sport.ruШюррле поделился планами на будущее
28-летний полузащитник "Спартака" Андре Шюррле рассказал о своих дальнейших планах. Немецкий игрок не стал исключать, что может завершить свою карьеру уже в ближайшие пару лет.
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Авто
Новый Nissan Sentra получит вариатор
Faktom 02:55
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Авто
GM выпустил новый стильный кроссовер размером с Hyundai Creta
СП General Motors-SAIC выпустило на китайский рынок новый бюджетный кроссовер Baojun RS-3.
Автоновости дня 11:27
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Политика
Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Газета.Ru 15:19
Кино
Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел
Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:10
Политика
СБУ отчиталась о задержании шпионившего на Россию «агента ФСБ»
СБУ называет задержанного агентом ФСБ, который был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России.
РБК 13:09
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Кино
Федор Добронравов рассказал о скором выходе седьмого сезона «Сватов»
Актер Федор Добронравов сообщил о скором выходе седьмого сезона «Сватов». Об этом пишет интернет-издание «Культуромания».
Подмосковье Сегодня 10:03
Здоровье
Капремонт нижегородской поликлиники №1 завершится к 15 декабря
Капитальный ремонт поликлиники №1 в Приокском районе Нижнего Новгорода завершится к 15 декабря.
КП - Нижний Новгород 10:25
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Ридус вчера в 17:35
Армия и оружие
К сирийской армии могут присоединиться отряды курдов
После турецкой операции на севере Сирии правительство в Дамаске задумалось о включении в состав армии курдских отрядов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).
Росбалт 12:53
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Политика
Болгария не выдала визу российскому дипломату
Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии.
РБК 15:50
Общество
Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление
Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Газета.Ru 09:27
Здоровье
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается и в Череповце
Сегодня в Доме музыки и кино "Комсомолец" в 14 часов врач-невропатолог поликлиники № 2 Илья Дмитриев проведет открытую лекцию (0+).
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 03:25
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Единоборства
В UFC готовят бой Нурмагомедова и Фергюсона
Спортивная организация Ultimate Fighting Championship ведет подготовку поединка российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном, заявил президент UFC Дана Уайт порталу BJPenn.com.
Sputnik Таджикистан 04:04
Кино
«Джокер» вновь стал самым кассовым фильмом в США
Газета.Ru 27 октября в 17:20
Общество
Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
РИА Новости 05:52
Футбол
Агент прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Чернову
Вадим Шпинёв, агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к своему клиенту.
Чемпионат 06:59
Футбол
Футбольный клуб «Уфа» в Кубке России уступил ЦСКА
Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА В минувшие выходные футбольный клуб «Уфа» в Премьер-Лиге крупно уступил «Тамбову».
Телеканал UTV 14:13
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины
В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Чемпионат 16:16
Единоборства
Сергей Ковалев: Канело — настоящий боец, но это мой вес
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что приехал в Лас-Вегас, где он будет 2 ноября защищать свой титул в бою против чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, ради своего момента славы и своей победы.
Allboxing.ru 03:32
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Хоккей
«Каролина» одолела «Калгари» благодаря дублю Свечникова
Газета.Ru вчера в 22:01