Футбол

МК-СпортМК-СпортШюррле работает по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»

Спартак — Арсенал (Тула)
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Нападающий московского "Спартака" Андре Шюррле тренируется по индивидуальной программе перед матчем 15-го тура российской премьер-лиши (РПЛ) против тульского "Арсенала".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Шюррле работает по индивидуальной программе

ProstoProSport09:26

Шюррле и Баду занимаются по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»

Чемпионат09:12

Баду и Шюррле тренировались по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»

Sport24.ru08:40

Шюррле работает по индивидуальной программе перед игрой с «Арсеналом»

РИА Новости08:43

Шюррле тренируется по индивидуальной программе перед игрой с «Арсеналом»

Sports.ru09:03

«Спартак» проводит тренировку перед матчем с «Арсеналом» в полном составе

Матч ТВ08:40

«Спартак» проводит тренировку в Тушино, Шюррле работает по индивидуальной программе

Sportbox.RU08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
Политика

В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 04:27
Политика

Песков: у государства есть деньги, и они будут тратиться на медицину

Выделены опять огромные деньги. У государства есть деньги, и они будут тратиться.
Вести.Ru 10:26
Происшествия

Убитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве

Газета.Ru 08:17
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

Ugpressa.ru 02:01
Армия и оружие

Украина объявила о начале разминирования в Золотом

News.ru 07:49
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Единоборства

Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула

Газета.Ru 11:16
Общество

Бутина получила новый российский паспорт

РИА Новости 10:55
Космос

Найдена рекордно маленькая черная дыра

Измеренные по колебаниям спектра орбитальные параметры показали, что масса невидимого компонента примерно соответствует 3,3 солнечных, но при этом остается большая погрешность: от -0,7 до +2,8. Таким образом, астрономам удалось не только подтвердить существование новой популяции черных дыр, но и обнаружить наиболее маломассивный объект данного класса.
N+1 01 ноября в 07:03
Происшествия

В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк

Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
Украина.ру 08:40
Общество

Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского

Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости 10:23
Футбол

Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера была сегодня днем доставлена в одну из московских больниц в тяжелейшем состоянии после приступа астмы.
StarHit.ru 07:57
Происшествия

Двое детей провалились под лед в Саратовской области: одного не спасли

Двое десятилетних мальчишек провалились под лед в Саратовской области, один из них утонул.
Вести.Ru 11:25
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Армия и оружие

В Турции задержали руководившего тренировочными лагерями террориста

В Турции задержали боевика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которого подозревают в том, что он руководил тренировочными лагерями террористов.
РЕН ТВ 09:17
Происшествия

Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
Известия 10:18
Культура

Горан Брегович захотел купить дом в Крыму из-за запаха шашлыков

Балканский музыкант Горан Брегович задумался над покупкой дома в Крыму. Об этом он рассказал журналистам, сообщает РИА Новости.
РИА Новости Крым 09:21
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Политика

Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии из-за пожаров

Известия 11:11
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву

Известия 06:50
Футбол

Краснодар — Ростов 2:2

Газета.Ru 10:29
Музыка

На шоу «Голос» никто не повернулся к белорусскому певцу Руслану Алехно

Актуальные Новости вчера в 02:32
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Происшествия

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Lenta.ru 06:48
Спорт

РУСАДА стало участником расширенного заседания WADA

Встреча в польском Катовице была посвящена роли правительств в поддержке WADA при внедрении и реализации нового Антидопингового кодекса.
News.ru 12:24
Происшествия

Пропавший с двумя детьми уфимец Артем Мазов звонил жене

КП - Уфа 10:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник и нападающий дортмундской «Боруссии», выступающий на правах аренды за московский «Спартак».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Александрович Селихов
Российский футболист
Российский футболист, вратарь московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное