Футбол
МК-СпортШюррле работает по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Нападающий московского "Спартака" Андре Шюррле тренируется по индивидуальной программе перед матчем 15-го тура российской премьер-лиши (РПЛ) против тульского "Арсенала".
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Баду и Шюррле тренировались по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»
Sport24.ruвчера в 08:40
«Спартак» проводит тренировку в Тушино, Шюррле работает по индивидуальной программе
Sportbox.RUвчера в 08:40
Шюррле и Баду занимаются по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»
Чемпионатвчера в 09:12
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