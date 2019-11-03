Футбол
МК-СпортШюррле работает по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Нападающий московского "Спартака" Андре Шюррле тренируется по индивидуальной программе перед матчем 15-го тура российской премьер-лиши (РПЛ) против тульского "Арсенала".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Баду и Шюррле тренировались по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»
Sport24.ruвчера в 08:40
«Спартак» проводит тренировку в Тушино, Шюррле работает по индивидуальной программе
Sportbox.RUвчера в 08:40
Шюррле и Баду занимаются по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»
Чемпионатвчера в 09:12
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Футбол
Леванте — Барселона 3:1
Metaratings 02 ноября в 11:53
Политика
Washington Post: Трамп ненавидит Украину
Президент США Дональд Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине с первых же дней на нынешней должности.
Евразия Daily вчера в 00:31
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Гаджеты
Раскрыты характеристики нового бюджетного смартфона Nokia 2.3
Компания HMD Global постоянно работает над выпуском новых моделей смартфонов. Сейчас к выпуску готовится Nokia 2.3.
Planet Today вчера в 11:27
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru вчера в 04:33
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Общество
Россиянин Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Москву
Комсомольская правда 02 ноября в 08:35
Политика
Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева
Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс вчера в 17:30
Общество
В России отмечают День народного единства
День народного единства отмечается в России 4 ноября на государственном уровне, поэтому понедельник стал для россиян официальным выходным.
Газета.Ru 00:32
Хоккей
«Россия стала для меня новым домом». Канадский тренер, который поет русский гимн
Старший тренер «Локомотива» Майк Пелино — о Майке Кинэне, Виталии Кравцове, России и Канаде Майк Пелино работает в КХЛ больше любого другого тренера-легионера.
Спорт-Экспресс вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отдал сына в обычный детский сад
Именно поэтому певец отдал Никиту не в элитное образовательное учреждение, а в обычный сад.
StarHit.ru вчера в 19:10
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости 02 ноября в 17:30
Здоровье
Новый американский томограф поступил в Ульяновский онкодиспансер
Как сообщил глава Минздрава Ульяновской области Сергей Панченко, в отделение радиологии Ульяновского областного онкологического диспансера поступил новый томограф производства США.
Ульяновск.Экспресс вчера в 01:48
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Экономика
«Билайн» объяснил снижение выручки «бюджетным потреблением» абонентов
Как пояснил представитель «ВымпелКома», в начале года фактор роста НДС не был заметен, но со временем люди стали меньше тратить, перешли на «бюджетную модель потребления»: стараются тратить на связь и мобильные устройства не более определенной суммы в месяц.
РБК 01:00
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
RT на русском вчера в 13:05
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Армия и оружие
Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море
Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в акватории Средиземного моря.
Газета.Ru вчера в 21:49
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими
Piter.tv 01 ноября в 12:35
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском вчера в 22:58
Кино
Продюсер «Ведьмака» распланировала семь сезонов
Первому сезону сериала "Ведьмак" еще только предстоит дебютировать на платформе Netflix, а его создательница Лорен Шмидт уже распланировала его развитие на много лет вперед.
Kinonews.ru 02 ноября в 04:20
Шоу-бизнес
Маргарита Терехова перестала узнавать родственников
Медики не дают положительных прогнозов, однако уверяют родственников Тереховой в том, что они общими усилиями могут замедлить прогрессирование болезни.
Bimru.ru вчера в 10:05