Футбол

МК-СпортМК-СпортШюррле работает по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»

Спартак — Арсенал (Тула)
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Нападающий московского "Спартака" Андре Шюррле тренируется по индивидуальной программе перед матчем 15-го тура российской премьер-лиши (РПЛ) против тульского "Арсенала".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Завтра тульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком»

Спорт71вчера в 09:18

Вперед за Тулу: «Арсенал» сыграет со «Спартаком» 4 ноября

Первый Тульскийвчера в 04:57

Баду и Шюррле тренировались по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»

Sport24.ruвчера в 08:40

«Спартак» проводит тренировку в Тушино, Шюррле работает по индивидуальной программе

Sportbox.RUвчера в 08:40

Шюррле работает по индивидуальной программе перед игрой с «Арсеналом»

РИА Новостивчера в 08:43

Тульский «Арсенал» сыграет в понедельник с «Спартаком»

Молодой коммунарвчера в 05:54

Шюррле и Баду занимаются по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»

Чемпионатвчера в 09:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Футбол

Леванте — Барселона 3:1

Metaratings 02 ноября в 11:53
Политика

Washington Post: Трамп ненавидит Украину

Президент США Дональд Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине с первых же дней на нынешней должности.
Евразия Daily вчера в 00:31
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Гаджеты

Раскрыты характеристики нового бюджетного смартфона Nokia 2.3

Компания HMD Global постоянно работает над выпуском новых моделей смартфонов. Сейчас к выпуску готовится Nokia 2.3.
Planet Today вчера в 11:27
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Агент Александра Семчева опровергла информацию о его госпитализации

Газета.Ru 01:08
Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru вчера в 04:33
Происшествия

СКР рассказал о ходе раскрытия убийства главы центра «Э» Ингушетии

ФАН вчера в 04:30
Общество

Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Общество

Россиянин Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Москву

Комсомольская правда 02 ноября в 08:35
Политика

Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс вчера в 17:30
Фигурное катание

Алина Загитова: хочу совершить прыжок с парашютом

ТАСС Спорт 00:00
Общество

В России отмечают День народного единства

День народного единства отмечается в России 4 ноября на государственном уровне, поэтому понедельник стал для россиян официальным выходным.
Газета.Ru 00:32
Хоккей

«Россия стала для меня новым домом». Канадский тренер, который поет русский гимн

Старший тренер «Локомотива» Майк Пелино — о Майке Кинэне, Виталии Кравцове, России и Канаде Майк Пелино работает в КХЛ больше любого другого тренера-легионера.
Спорт-Экспресс вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев отдал сына в обычный детский сад

Именно поэтому певец отдал Никиту не в элитное образовательное учреждение, а в обычный сад.
StarHit.ru вчера в 19:10
Политика

«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости 02 ноября в 17:30
Здоровье

Новый американский томограф поступил в Ульяновский онкодиспансер

Как сообщил глава Минздрава Ульяновской области Сергей Панченко, в отделение радиологии Ульяновского областного онкологического диспансера поступил новый томограф производства США.
Ульяновск.Экспресс вчера в 01:48
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Экономика

«Билайн» объяснил снижение выручки «бюджетным потреблением» абонентов

Как пояснил представитель «ВымпелКома», в начале года фактор роста НДС не был заметен, но со временем люди стали меньше тратить, перешли на «бюджетную модель потребления»: стараются тратить на связь и мобильные устройства не более определенной суммы в месяц.
РБК 01:00
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
RT на русском вчера в 13:05
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске

В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Армия и оружие

Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море

Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в акватории Средиземного моря.
Газета.Ru вчера в 21:49
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими

Piter.tv 01 ноября в 12:35
Армия и оружие

В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском вчера в 22:58
Кино

Продюсер «Ведьмака» распланировала семь сезонов

Первому сезону сериала "Ведьмак" еще только предстоит дебютировать на платформе Netflix, а его создательница Лорен Шмидт уже распланировала его развитие на много лет вперед.
Kinonews.ru 02 ноября в 04:20
Шоу-бизнес

Маргарита Терехова перестала узнавать родственников

Медики не дают положительных прогнозов, однако уверяют родственников Тереховой в том, что они общими усилиями могут замедлить прогрессирование болезни.
Bimru.ru вчера в 10:05
Происшествия

Рейс «Уральских авиалиний» Москва — Душанбе вынужденно сел в Ташкенте

РИА Новости 00:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное