Футбол

МК-СпортМК-СпортШюррле работает по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»

Спартак — Арсенал (Тула)
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Нападающий московского "Спартака" Андре Шюррле тренируется по индивидуальной программе перед матчем 15-го тура российской премьер-лиши (РПЛ) против тульского "Арсенала".
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