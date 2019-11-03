Футбол
МК-СпортШюррле работает по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Нападающий московского "Спартака" Андре Шюррле тренируется по индивидуальной программе перед матчем 15-го тура российской премьер-лиши (РПЛ) против тульского "Арсенала".
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Шюррле и Баду занимаются по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»
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