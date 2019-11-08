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Спорт-ЭкспрессШюррле тренируется в общей группе «Спартака»
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле на последней тренировке перед домашним матчем 16-го тура с «Крыльями Советов» работал в общей группе. В игре с «Арсеналом» в понедельник в Москве (0:1) немец не попал в заявку из-за последствий болезни.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:10, Вашингтон
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