Футбол
Матч ТВШюррле выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»
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Транспорт
Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Космос
В NASA отреагировали на обнаружение насекомых на Марсе
Сотрудники космического агентства «НАСА» не стали игнорировать заявление профессора Университета Огайо (США) Уильяма Ромозера, представившего «доказательства» жизни на Красной планете.
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
Скончался народный артист Украины Давид Бабаев. Об этом сообщил коллега актера Вячеслав Василюк на своей официальной странице в Facebook.
Хоккей
Ротенберг рассказал, что ФХР предложил поработать Бэбкоку
Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о желании организации поработать с экс-тренером сборной Канады Майком Бэбкоком.
Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Здоровье
Выяснили, что чувствует человек в коме
Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
Политика
Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»
Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Авто
Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров
Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Армия и оружие
Джонсон отрицает информацию о планах сократить британскую армию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск.
Музыка
Гарик Харламов станцевал в клипе Глюкозы
Телеведущий Гарик Харламов принял участие в съемках нового клипа певицы Глюкозы на песню «Танцевач».
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла звезда K-pop Гу Хара. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает издание Newsweek.
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
Напомним, что в первом матче на чемпионате мира по пляжному футболу россияне сумели обыграть команду Сенегала со счетом 8:7.
Происшествия
В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка
Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Футбол
Клуб, почетным президентом которого был Марадона и где играет Милевский, стал чемпионом Белоруссии – до этого 13 лет подряд титул забирало БАТЭ
Брестское «Динамо» стало чемпионом Белоруссии - до этого 13 лет подряд титул выигрывал БАТЭ.
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Политика
Действующий президент Румынии побеждает на выборах
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую «унизили» на гала-шоу в Санкт-Петербурге
Рудковская заявила, что ложа является, разумеется, неплохим вариантом, однако она все равно уверена, что организаторы должны были подготовить ей кресло возле супруга, чтобы они не сидели вдалеке друг от друга.
Происшествия
В Петербурге подозреваемый в убийстве сожительницы сбежал в Карелию
Армия и оружие
Новый российский автомат был высоко оценен экспертами США
Высокую оценку новой вариации крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 дал журнал National Interest.