Футбол

Матч ТВМатч ТВШюррле выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

Стали известны составы «Урала» и «Спартака» на матч 17-го тура чемпионата России.
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Выход Шюррле против «Урала». Зачем ломать то, что работает?

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«Урал» — «Спартак»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

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«Спартак» создал моментов на два матча. Но не смог забить ни разу

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«Спартак» теряет очки в Екатеринбурге. До «Зенита» — 17 очков, а уже через неделю матч в Питере

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«Спартак» перед «Зенитом». Старт с нуля

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Ты – Тедеско: генератор состава «Спартака» на «Урал»

Sports.ru03:51
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