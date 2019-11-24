Шюррле выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

Транспорт Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Культура Умер народный артист Украины Давид Бабаев Скончался народный артист Украины Давид Бабаев. Об этом сообщил коллега актера Вячеслав Василюк на своей официальной странице в Facebook.

Политика США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Культура Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".

Общество Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.

Здоровье Выяснили, что чувствует человек в коме Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.

Политика Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.

Авто Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.

Музыка Гарик Харламов станцевал в клипе Глюкозы Телеведущий Гарик Харламов принял участие в съемках нового клипа певицы Глюкозы на песню «Танцевач».

Происшествия В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Политика Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.

Музыка Лобода снялась в клипе лидера Rammstein Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.