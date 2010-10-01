Футбол
Soccer.ruШюррле высмеял московские пробки
Форвард «Спартака» Андре Шюррле раскритиковал автомобильные пробки в Москве. Только в Москве четыре километра за два часа. Недавно немец лечился от бронхита в Германии.
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Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.
Народные новости 02:54
Политика
Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
ФедералПресс 06:29
Гаджеты
Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
Телеканал 360° 04:22
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Футбол
Уткин: «Гинер потерял интерес к управлению ЦСКА»
Действующий глава московского ЦСКА Евгении Гинер потерял интерес к армейскому коллективу, такое мнение высказал популярный журналист Василий Уткин.
Sport.ru 09:58
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом
На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.
Пятый канал 02:53
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру 04:00
Политика
Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 11:12
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Ожидается, что официальная презентация следующей генерации Mitsubishi Outlander состоится уже через несколько месяцев.
SpeedMe 02:50
Транспорт
Грузовое движение по Крымскому мосту отложено
Участок подхода будет перенесен на другое место, и ожидается, что грузовое движение стартует на мосту в июне 2020 года.
Радио Комсомольская правда 07 октября в 16:00
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический смех в парламенте
RuNews24.ru 07 октября в 06:42
Армия и оружие
Турецкая армия начала масштабную военную операцию на севере Сирии
Турецкая армия начала операцию на севере Сирии авиаударами по городу Рас-аль-Айн.
iReactor 09:25
Происшествия
СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова
Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
ToDay News Ufa вчера в 15:52
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Хоккей
«Трактор» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» победил московское «Динамо».
RT на русском 12:24
Армия и оружие
The National Interest назвал лучшие российские танки
Список лучших советских и российских танков составили журналисты американского военного издания The National Interest.
ТК Звезда 07 октября в 10:45
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Армия и оружие
«Мы не убийцы, не алкаши и не наемники». Интервью с уральским бойцом ЧВК Вагнера
Вас называют наемниками, которые воюют за деньги, говорят, что ЧВК — частная армия отмороженных головорезов с уголовным прошлым.
Екатеринбург Онлайн 01:30
Политика
Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины.
Телеканал 360° вчера в 05:51
Армия и оружие
США нашли повод для нанесения удара по экономике России
45% проголосовавших уверены в том, что опасаться действий стоит, поскольку они (США) ищут повод, чтобы нанести удар по экономике России.
Рамблер 03:33
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в начале ноября
В начале ноября россиян ожидают трехдневные выходные, сообщили РБК в пресс-службе Роструда.
РБК вчера в 06:39
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08