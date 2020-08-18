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Коммерсантъ
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

СИБУР начал строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК). В рамках торжественной церемонии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Юрия Борисова, а также губернатора Амурской области Василия Орлова была забита первая тестовая свая в основание будущего производства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
Подробнее о событии
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

Коммерсантъ07:46
ТАСС

ВЭБ.РФ вместе с банками-партнерами может профинансировать строительство Амурского ГХК

ТАСС03:28
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русском00:12
Телепорт

Михаил Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса

Телепорт01:01
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБК00:05
Амур.инфо

В Приамурье началось строительство газохимического комплекса

Амур.инфо23:58
Вести - Амурская область

Михаил Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса

Вести - Амурская область00:53

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии во время прямого эфира

Журналист собирался взять у мужчины комментарий по поводу происходящих протестов Рабочий БелАЗа показал гениталии телеведущему Владимиру Соловьеву во время прямого эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
АМИТЕЛ02:17
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Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Курс доллара резко упал после новостей из США

Европейская валюта получила мощный благоприятный драйвер в прошлом месяце в лице соглашения Европейского союза о создании фонда восстановления от коронавируса в размере 750 миллиардов евро (823 миллиарда долларов), финансируемого за счет совместного долга, первого в истории блока.
Profinance.ru09:24

Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57
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