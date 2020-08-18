СИБУР начал строительство Амурского ГХК
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СИБУР начал строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК). В рамках торжественной церемонии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Юрия Борисова, а также губернатора Амурской области Василия Орлова была забита первая тестовая свая в основание будущего производства.В источнике
С чего всё началось
Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК
СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
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Михаил Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса
Вести - Амурская область00:53