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Коммерсантъ
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

СИБУР начал строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК). В рамках торжественной церемонии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Юрия Борисова, а также губернатора Амурской области Василия Орлова была забита первая тестовая свая в основание будущего производства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новостивчера в 00:35
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ТАСС

«Сибур» пока не имеет проекта расширения «Запсибнефтехима» для получения обратного акциза

ТАСС01:14
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБКвчера в 00:05
Давыдов.Индекс

О строительстве Амурского газохимического комплекса

Давыдов.Индексвчера в 10:37
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

Коммерсантъвчера в 07:46
Известия

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

Известиявчера в 00:49
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русскомвчера в 00:12
Зейские Огни

На месте строительства Амурского ГХК около Свободного забита первая свая

Зейские Огнивчера в 16:06

Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком

Первым свидетелем защиты по делу актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
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Коммерсантъвчера в 15:57
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