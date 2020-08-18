В ВОЗ призвали не надеяться на коллективный иммунитет от коронавируса

На сегодняшний день нельзя надеяться на коллективный иммунитет в борьбе с COVID-19, сообщил на брифинге директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.