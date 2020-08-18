СИБУР начал строительство Амурского ГХК
Смотрите также
«Ленком» подал иск в прокуратуру за клевету на Александру Захарову
ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода
Сервисы Microsoft прекращают поддержку Internet Explorer
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком
СК проверит историю очнувшейся в курском морге пациентки
Исполком Гродно согласился на требования протестующих
Купаловский театр в Минске заблокировали после протестов сотрудников
Овечкин вышел на 14-е место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ
Японские инфекционисты предупредили о третьей волне коронавируса
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле
До конца 2020 года российский электромобиль Zetta появится в продаже
Причиной госпитализации Ефремова был инсульт
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Кормье: в 2012-м Нурмагомедов был в поло и старой спортивной одежде
СМИ узнали о провале спецслужб Украины из-за «боевиков ЧВК» в Белоруссии
В ВОЗ призвали не надеяться на коллективный иммунитет от коронавируса
ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ
Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии
Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Овечкин вышел на 14-е место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ
Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком
Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии
СМИ узнали о провале спецслужб Украины из-за «боевиков ЧВК» в Белоруссии
СИБУР начал строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК). В рамках торжественной церемонии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Юрия Борисова, а также губернатора Амурской области Василия Орлова была забита первая тестовая свая в основание будущего производства.В источнике
С чего всё началось
Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК
СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новостивчера в 00:35
Подробнее о событии