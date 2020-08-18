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Коммерсантъ
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

СИБУР начал строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК). В рамках торжественной церемонии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Юрия Борисова, а также губернатора Амурской области Василия Орлова была забита первая тестовая свая в основание будущего производства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
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Давыдов.Индекс

О строительстве Амурского газохимического комплекса

Давыдов.Индекс10:37
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СИБУР начал строительство Амурского ГХК

Коммерсантъ07:46
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБК00:05
Телепорт

Михаил Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса

Телепорт01:01
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русском00:12
ТАСС

ВЭБ.РФ вместе с банками-партнерами может профинансировать строительство Амурского ГХК

ТАСС03:28
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Михаил Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса

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