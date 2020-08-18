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Коммерсантъ
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

СИБУР начал строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК). В рамках торжественной церемонии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Юрия Борисова, а также губернатора Амурской области Василия Орлова была забита первая тестовая свая в основание будущего производства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
Подробнее о событии
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

Коммерсантъ07:46
ТАСС

ВЭБ.РФ вместе с банками-партнерами может профинансировать строительство Амурского ГХК

ТАСС03:28
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБК00:05
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русском00:12
Телепорт

Михаил Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса

Телепорт01:01
Амур.инфо

В Приамурье началось строительство газохимического комплекса

Амур.инфо23:58
Вести - Амурская область

Михаил Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса

Вести - Амурская область00:53

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ
Газета.Ru09:22
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Экономист Зубаревич рассказала, как коронавирусный кризис ударил по экономике Нижегородской области

17 августа сетевое издание «Проект» опубликовало мнение известного российского экономиста Натальи Зубаревич о масштабах потерь регионов в период пандемии коронавируса.
КозаПрессвчера в 13:03

Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону политический кризис в Белоруссии, который сложился после победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
Lenta.ru06:02
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Пропаганду АУЕ предложили блокировать без суда

Под «деятельностью по формированию и поддержке криминальной субкультуры», согласно тексту, подразумевается публичное оправдание преступных действий осужденных, размещение в интернете информации, содержащей идеологию криминальной субкультуры, ее символику и атрибутику, принуждение к оказанию материальной, финансовой и иной помощи осужденным.
Lenta.ru09:19

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии во время прямого эфира

Журналист собирался взять у мужчины комментарий по поводу происходящих протестов Рабочий БелАЗа показал гениталии телеведущему Владимиру Соловьеву во время прямого эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
АМИТЕЛ02:17
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Эксперт Forbes высоко оценил решения РФ в Арктике

Обозреватель американского журнала Forbes Майкл Пек сообщил, что российские военные собираются использовать специальные ракеты, чтобы пробивать дыры в Арктическом ледяном щите, а затем запустить свои баллистические ракеты с ядерным зарядом.
NewInformвчера в 12:49
4

Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
ТАСС01:07
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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Экс-президент Польши: Если настаивать на отставке Лукашенко, к власти в Беларуси могут прийти пророссийские силы

Сегодня же, как говорит Квасьневский, президент Дуда сталкивается с тем, что любое вмешательство может привести к победе пророссийских сил, так как политика Польши в отношении РБ «долгое время отличалась относительной пассивностью».
Военное обозрение08:56

Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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