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Коммерсантъ
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

СИБУР начал строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК). В рамках торжественной церемонии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Юрия Борисова, а также губернатора Амурской области Василия Орлова была забита первая тестовая свая в основание будущего производства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
Подробнее о событии
Давыдов.Индекс

О строительстве Амурского газохимического комплекса

Давыдов.Индекс10:37
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

Коммерсантъ07:46
Вести - Амурская область

Михаил Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса

Вести - Амурская область00:53
Телепорт

Михаил Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса

Телепорт01:01
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русском00:12
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБК00:05
ТАСС

ВЭБ.РФ вместе с банками-партнерами может профинансировать строительство Амурского ГХК

ТАСС03:28

Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что Координационный совет оппозиции Белоруссии проведет первое заседание 18 августа.
Общественная служба новостей08:59

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Главы комиссий гордумы зарабатывают от 1,7 до 4 млн рублей в год

Несовершеннолетний ребенок Кудиновых указан обладателем (или пользователем) квартиры площадью 228 кв. м. Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения Александр Янклович указал в декларации за 2019 год доход в размере 2 млн 82 тысячи рублей.
Взгляд-инфо09:44
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Премьер Норвегии прокомментировала «шпионский скандал» с Россией

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, комментируя сообщения об аресте гражданина страны после якобы встречи с "российским разведчиком", заявила, что правоохранителям нужно провести более полное расследование, прежде чем Осло определится с официальной реакцией на эти события.
РИА Новости12:01

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией

Несколько часов назад Александр Лукашенко заявил, что программа оппозиции на период до 2030 года предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией и ОДКБ, закрытие на территории страны российских военных баз, а также вступление в перспективе в ЕС и НАТО.
Коммерсантъ11:45
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