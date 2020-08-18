Заразившихся коронавирусом выявили в Пензе и 10 районах области

В Пензенском и Тамалинском районе прибавилось по 3 пациента, в Наровчатском и Бессоновском - по 2. По одному инфицированному выявили в Мокшанском, Городищенском, Каменском, Кузнецком, Сосновоборском, Колышлейском районах.