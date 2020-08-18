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Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

СИБУР начал строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК). В рамках торжественной церемонии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Юрия Борисова, а также губернатора Амурской области Василия Орлова была забита первая тестовая свая в основание будущего производства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новостивчера в 00:35
Подробнее о событии
Зейские Огни

На месте строительства Амурского ГХК около Свободного забита первая свая

Зейские Огнивчера в 16:06
Давыдов.Индекс

О строительстве Амурского газохимического комплекса

Давыдов.Индексвчера в 10:37
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБКвчера в 00:05
ТАСС

ВЭБ.РФ вместе с банками-партнерами может профинансировать строительство Амурского ГХК

ТАССвчера в 03:28
Известия

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

Известиявчера в 00:49
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русскомвчера в 00:12
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

Коммерсантъвчера в 07:46

Девушка Роналду выложила романтическое фото с футболистом с яхты

Джорджиния Родригес, которая является девушкой известного футболиста Криштиану Роналду, опубликовала в своём инстаграм-аккаунте их совместное фото На нём парочка сидит на яхте португальца и целуются.
Честный рейтинг букмекеров03:36

Минздрав назвал число участников проверки безопасности вакцины от COVID

В начале августа Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призывала Минздрав отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.
РБКвчера в 14:42
10

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне

Мэрия Москвы не планирует снова закрывать предприятия и вводить карантинные ограничения из-за коронавируса, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Интерфакс04:03
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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
5

У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Александр Овечкин поздравил старшего сына с днём рождения

18-го августа Серёже Овечкину исполнилось два года В Instagram-аккаунте известного хоккеиста появился нежный пост с каруселью фотографий из жизни его старшего сына, который отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ruвчера в 16:13
3

В пятницу и в субботу в Калуге пройдет фестиваль уличного кино

В пятницу под открытым небом можно будет посмотреть фильмы молодых отечественных режиссеров, а в субботу в рамках фестиваля покажут десять конкурсных работ "Молодежного кино".
Калужские Губернские Ведомостивчера в 11:28
3

Заразившихся коронавирусом выявили в Пензе и 10 районах области

В Пензенском и Тамалинском районе прибавилось по 3 пациента, в Наровчатском и Бессоновском - по 2. По одному инфицированному выявили в Мокшанском, Городищенском, Каменском, Кузнецком, Сосновоборском, Колышлейском районах.
ПензаИнформ05:19