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Коммерсантъ
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

СИБУР начал строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК). В рамках торжественной церемонии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Юрия Борисова, а также губернатора Амурской области Василия Орлова была забита первая тестовая свая в основание будущего производства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новостивчера в 00:35
Подробнее о событии
ТАСС

«Сибур» пока не имеет проекта расширения «Запсибнефтехима» для получения обратного акциза

ТАСС01:14
Зейские Огни

На месте строительства Амурского ГХК около Свободного забита первая свая

Зейские Огнивчера в 16:06
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

Коммерсантъвчера в 07:46
Давыдов.Индекс

О строительстве Амурского газохимического комплекса

Давыдов.Индексвчера в 10:37
Известия

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

Известиявчера в 00:49
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русскомвчера в 00:12
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБКвчера в 00:05

Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Исполком Гродно согласился на требования протестующих
Коммерсантъвчера в 15:57
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Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новостивчера в 07:04
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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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Ведомости02:19
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Игромания.рувчера в 04:52
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Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
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