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Коммерсантъ
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

СИБУР начал строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК). В рамках торжественной церемонии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Юрия Борисова, а также губернатора Амурской области Василия Орлова была забита первая тестовая свая в основание будущего производства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новостивчера в 00:35
Подробнее о событии
Вести - Амурская область

Амурский ГХК должны сдать в эксплуатацию в 2024 году

Вести - Амурская область21:11
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБКвчера в 00:05
Давыдов.Индекс

О строительстве Амурского газохимического комплекса

Давыдов.Индексвчера в 10:37
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

Коммерсантъвчера в 07:46
ТАСС

ВЭБ.РФ вместе с банками-партнерами может профинансировать строительство Амурского ГХК

ТАССвчера в 03:28
Телепорт

Михаил Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса

Телепортвчера в 01:01
Зейские Огни

На месте строительства Амурского ГХК около Свободного забита первая свая

Зейские Огнивчера в 16:06

В ФРГ заявили о непредсказуемых последствиях санкций против СП-2

Германию могут ждать непредсказуемые последствия, если она не примет ответных мер на санкции США в отношении «Северного потока – 2». Такое мнение выразила премьер-министр земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью WirtschaftsWoche.
Известиявчера в 16:30
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В Европе могут ввести двойное тестирование на коронавирус для туристов

Новые вспышки коронавирусной инфекции вновь поставили под угрозу туризм в Европе — в ЕС рассматривают новые схемы въезда, например двойное тестирование всех путешественников на COVID-19.
Парламентская газета06:14

«Пегас» расширил список отелей для перебронирования в Турции

Согласно сообщению «Пегаса» замена путевок на 2020 год допускается с любого направления на курорты Антальи, Даламана и Бодрума с вылетами с 18 августа по 30 ноября и размещением в объектах из списка, опубликованного на официальном сайте туроператора.
ТурДомвчера в 13:15
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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