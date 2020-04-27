с чего всё началось

В 2019 году затраты Соединенных Штатов на оборону выросли на 5,3 процента и достигли 732 миллиардов долларов. В первую пятерку стран с крупнейшими военными расходами также вошли Китай, Индия и Саудовская Аравия.

SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону

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