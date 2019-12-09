Общество
РБКSIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
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Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).РБКвчера в 06:35
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Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений
Эхо Москвы08 декабря в 21:03
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Есть угроза создания террористических ячеек. Глава ФСБ РФ сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым.
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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
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Путин призвал не менять пункт «Минска-2» о контроле над границей
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Бенну классифицировали как активный астероид
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