Общество

РБКРБКSIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия

Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета
 Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
РБКвчера в 06:35

Подробнее о событии

SIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия

РБКвчера в 06:35

Россия сдала позиции на мировом рынке оружия

Lenta.ruвчера в 10:54

Россия сохранила второе место в рейтинге производителей вооружений

Коммерсантъвчера в 06:50

Назван доход компаний от продажи оружия в 2018 году

Известиявчера в 11:54

Продажи оружия в мире в 2018 году увеличились на 4,6%, заявили в SIPRI

РИА Новостивчера в 04:59

Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений

Эхо Москвы08 декабря в 21:03

Эксперты: объем продаж вооружений 100 крупнейших компаний мира вырос на 4,6%

ТАСС08 декабря в 18:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 04:40, Ашберн
Общество

Сергей Собянин подтвердил смерть Юрия Лужкова

Мэр принёс соболезнования родным и близким Юрия Лужкова. Лужков скончался на 84-м году жизни.
Говорит Москва 04:36
Политика

Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры в «нормандском формате» в Париже и поделился впечатлениями от первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
BFM.ru 03:04
Политика

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Доклад генинспектора минюста США Майкла Хоровитца о слежке ФБР за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году свидетельствует о попытке свержения правительства, заявил глава Белого дома в понедельник, 9 декабря.
Известия вчера в 16:12
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол

Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе столичного клуба Александр Овечкин забил гол и сделал голевую передачу, став третьей звездой игры.
Sportbox.RU вчера в 21:39
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
Политика

В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
RT на русском 03:45
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Общество

Власти Ленобласти сделают 31 декабря выходным днем

31 декабря станет официальным выходным днем в Ленинградской области. Об этом заявил глава 47-го региона Александр Дрозденко.
Peterburg2.ru 03:57
Политика

Санкции против российских газопроводов вошли в военный бюджет США

США заложили в законопроект о военном бюджете санкции против двух российских мегапроектов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
Газета.Ru 04:04
Футбол

Определились соперники сборной России перед Евро-2020

Определились соперники сборной России перед матчами чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес

Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается со своей матерью

Анна призналась, что уже на протяжении 20 лет она не общается с матерью.
Вокруг ТВ вчера в 18:01
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Политика

Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
РИА Новости 04:17
Общество

Яркая вспышка в небе вызвала переполох среди жителей Алтая

Как сообщает ИА REGNUM, примерно в 18:18 по местному времени на небе можно было видеть яркую вспышку зелено-голубого цвета.
Сусанин вчера в 03:06
Армия и оружие

Минобороны ужесточит правила допуска к гостайне

Минобороны ужесточит правила допуска к гостайне. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
РЕН ТВ вчера в 17:02
ЖКХ

Более 20 тыс. человек остались без тепла и горячей воды в Курске

"В зону отключения предварительно попадают 159 многоквартирных жилых дома различной этажности с населением 20 538 человек", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 01:10
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Космос

Российские специалисты получили патент на комбинированный двигатель для авиации и космоса

ТАСС 07 декабря в 06:26
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Газета.Ru вчера в 08:01
Экономика

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Политика

Более 50 тыс. жителей ДНР получили российские паспорта

В июне на территории Ростовской области открылись два первых специализированных отделения МВД России по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке.
ТАСС 04:06
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
Футбол

РПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку месяца

Пять футболистов претендуют на награду лучшему игроку месяца в российской Премьер-лиге по итогам декабря.
Sport24.ru 03:34
Политика

Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины

Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Lenta.ru 03:00
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное