с чего всё началось

Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

SIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".

Происшествия В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб шестой человек Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до шести, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.

Религия Отпевание Лужкова совершит патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя 12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил «Интерфаксу» глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Политика Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже Кремль не исключает возможности изменения «нормандского формата», о котором говорил Владимир Зеленский, однако «изменять формат без согласования со всеми участниками невозможно и вряд ли это можно делать», заметил Песков.

Общество Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.

Политика Песков объяснил использование термина «оккупированные территории» «Рабочей» ситуацией с использованием термина «оккупированные территории» во время переговоров «нормандской четверки» назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

Политика Зеленского поздравили с «превращением» в Порошенко Экс-депутат Верховной Рады Сергей Высоцкий, комментируя итоги «нормандского саммита», поздравил президента Украины Владимира Зеленского с превращением в его предшественника Петра Порошенко.

Авто Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России.

Политика Путин предупредил об угрозе геноцида в Донбассе Владимир Путин заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии жителей Донбасса установление Киевом контроля на границе с Россией чревато массовым уничтожением граждан непризнанных республик.

Политика В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.