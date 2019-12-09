Общество

РБКРБКSIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия

Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
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с чего всё началось
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета
 Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
РБКвчера в 06:35

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Назван доход компаний от продажи оружия в 2018 году

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Россия сдала позиции на мировом рынке оружия

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ТАСС08 декабря в 18:16
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Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
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Политика

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Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
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Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до шести, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
РИА Новости 05:17
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Отпевание Лужкова совершит патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя

12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил «Интерфаксу» глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Коммерсантъ 08:48
Общество

Шесть регионов России сделали 31 декабря выходным

Уже шесть регионов России объявили 31 декабря 2019 года официальным выходным.
Что происходит 03:36
Политика

Путин прокомментировал встречу с Зеленским

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Политика

Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже

Кремль не исключает возможности изменения «нормандского формата», о котором говорил Владимир Зеленский, однако «изменять формат без согласования со всеми участниками невозможно и вряд ли это можно делать», заметил Песков.
РБК 06:46
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Экономика

Профицит текущего счёта платёжного баланса России упал до $71,6 млрд

Профицит счёта текущих операций платёжного баланса Российской Федерации в январе — ноябре 2019 года снизился до $71,6 млрд.
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Политика

Песков объяснил использование термина «оккупированные территории»

«Рабочей» ситуацией с использованием термина «оккупированные территории» во время переговоров «нормандской четверки» назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Красная весна 08:12
Политика

Зеленского поздравили с «превращением» в Порошенко

Экс-депутат Верховной Рады Сергей Высоцкий, комментируя итоги «нормандского саммита», поздравил президента Украины Владимира Зеленского с превращением в его предшественника Петра Порошенко.
Lenta.ru 08:54
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России.
Газета.Ru 08:36
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
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Политика

Путин предупредил об угрозе геноцида в Донбассе

Владимир Путин заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии жителей Донбасса установление Киевом контроля на границе с Россией чревато массовым уничтожением граждан непризнанных республик.
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Политика

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Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
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Футбол

Карпин заявил, что не рассматривает ФК «Ростов» в чемпионской гонке

Карпин рассказал, что ему все равно, на каком месте идет «Ростов» в чемпионате России.
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Баскетбол

Тульский «Арсенал» исключили из Суперлиги за договорной матч

Тульский баскетбольный «Арсенал» выбыл из Суперлиги. Команду исключили за нарушение спортивных принципов – за договорной матч.
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Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
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После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
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Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

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Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов в следующем году

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
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Происшествия

Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида

В кофейне на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге семеро мужчин избили 18-летнюю Екатерину Лысых из-за внешнего вида.
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
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В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»

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Общество

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Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
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