Общество
РБКSIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).РБКвчера в 06:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений
Эхо Москвы08 декабря в 21:03
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Происшествия
В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб шестой человек
Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до шести, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
Религия
Отпевание Лужкова совершит патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя
12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил «Интерфаксу» глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Общество
Шесть регионов России сделали 31 декабря выходным
Уже шесть регионов России объявили 31 декабря 2019 года официальным выходным.
Политика
Путин прокомментировал встречу с Зеленским
Политика
Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже
Кремль не исключает возможности изменения «нормандского формата», о котором говорил Владимир Зеленский, однако «изменять формат без согласования со всеми участниками невозможно и вряд ли это можно делать», заметил Песков.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Экономика
Профицит текущего счёта платёжного баланса России упал до $71,6 млрд
Профицит счёта текущих операций платёжного баланса Российской Федерации в январе — ноябре 2019 года снизился до $71,6 млрд.
Политика
Песков объяснил использование термина «оккупированные территории»
«Рабочей» ситуацией с использованием термина «оккупированные территории» во время переговоров «нормандской четверки» назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Политика
Зеленского поздравили с «превращением» в Порошенко
Экс-депутат Верховной Рады Сергей Высоцкий, комментируя итоги «нормандского саммита», поздравил президента Украины Владимира Зеленского с превращением в его предшественника Петра Порошенко.
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Политика
Путин предупредил об угрозе геноцида в Донбассе
Владимир Путин заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии жителей Донбасса установление Киевом контроля на границе с Россией чревато массовым уничтожением граждан непризнанных республик.
Политика
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
Происшествия
Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Карпин заявил, что не рассматривает ФК «Ростов» в чемпионской гонке
Карпин рассказал, что ему все равно, на каком месте идет «Ростов» в чемпионате России.
Баскетбол
Тульский «Арсенал» исключили из Суперлиги за договорной матч
Тульский баскетбольный «Арсенал» выбыл из Суперлиги. Команду исключили за нарушение спортивных принципов – за договорной матч.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Экономика
Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов в следующем году
Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Происшествия
Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида
В кофейне на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге семеро мужчин избили 18-летнюю Екатерину Лысых из-за внешнего вида.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Общество
Бэнкси представил рождественское граффити в Бирмингеме
Бэнкси показал свое новое граффити, которое нарисовано в Бирмингеме, Британия, по случаю Рождества.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.