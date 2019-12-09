с чего всё началось

Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

SIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия

Авто «АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой» Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).

Общество Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".

Футбол «Наполи» предложил контракт Ибрагимовичу Руководство «Наполи» хочет пригласить в команду 38-летнего шведского нападающего Златана Ибрагимовича, контракт которого с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце текущего месяца.

Политика На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.

Фигурное катание Тутберидзе подвела итоги первой половины сезона после Финала Гран-при Этери Тутберидзе на своей странице в Instagram опубликовала фотографию со своими помощниками и подопечными, которые заняли весь пьедестал в Финале Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном катании.

Политика В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.

Происшествия Глава района Крыма погибла в ДТП В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.

Шоу-бизнес Грудь конусом: Ольга Бузова выпустила клип «Не виновата» В клипе Ольга Бузова в образах из 90-х, с невероятной прической и фиолетовом платье с конусами на груди поет о нелегкой женской доле.

Происшествия Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.