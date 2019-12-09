Общество

РБКРБКSIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия

Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета
 Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
РБКвчера в 06:35

Подробнее о событии

Назван доход компаний от продажи оружия в 2018 году

Известиявчера в 11:54

Россия сдала позиции на мировом рынке оружия

Lenta.ruвчера в 10:54

Россия сохранила второе место в рейтинге производителей вооружений

Коммерсантъвчера в 06:50

SIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия

РБКвчера в 06:35

Продажи оружия в мире в 2018 году увеличились на 4,6%, заявили в SIPRI

РИА Новостивчера в 04:59

Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений

Эхо Москвы08 декабря в 21:03

Эксперты: объем продаж вооружений 100 крупнейших компаний мира вырос на 4,6%

ТАСС08 декабря в 18:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 08:40, Ашберн
Общество

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 07:05
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Коммерсантъ вчера в 07:38
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Политика

Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Московский Комсомолец 01:28
Происшествия

В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро

В Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда огласили приговор по делу о взрыве в метро Северной столицы.
Российская газета 05:39
Шоу-бизнес

Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег

Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Культуромания вчера в 11:42
Футбол

Дмитрий Сычев объявил о завершении футбольной карьеры

РБК 07:18
Политика

Зеленский признал переговоры с Путиным трудными

ГЛАС.RU 02:32
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
Piter.tv вчера в 00:50
Политика

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

России и Украине пока не удалось урегулировать вопрос продления договора о транзите газа и судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:31
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой

Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается.
ТАСС 05:27
Здоровье

Из 1300 липчан подозрения на рак найдены у 120 человек

В Липецке из 1300 человек подозрения на рак выявлены у 120 пациентов, сообщает пресс-служба регуправления здравоохранения.
АиФ - Черноземье 04:12
Здоровье

Гигантскую опухоль удалили трёхмесячной девочке в Приморье

Восток-Медиа вчера в 23:58
Общество

В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей

Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
RT на русском 05:36
Общество

Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров

Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Интерфакс 08:01
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке на Украине

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене закона о госязыке на Украине.
РИА Новости 05:58
Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 15:48
Общество

Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева

Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
ТАСС 07:24
Общество

Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
News.ru вчера в 09:41
Происшествия

Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы

Российская газета 08:04
Политика

Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство».
Lenta.ru 07:52
Политика

Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
AutoNews 02:37
Спорт

ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
МР7.ру вчера в 05:48
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 07:56
Политика

Пушилин сказал, в чем Зеленский хуже Порошенко

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский действует хуже, как главнокомандующий, чем его предшественник Петр Порошенко.
Взгляд.ру 07:41
Гаджеты

MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
3DNews вчера в 14:49
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Здоровье

Губернатор провел прием граждан в Сердобском районе

Пензенская правда 08:10
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное