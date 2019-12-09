с чего всё началось

Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

SIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.

Экономика На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.

Политика Конгресс США хочет запретить покупку РСМД наземного базирования Согласованный конгрессом оборонный бюджет США на 2020 год запрещает покупку и развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, следует из документа.

Происшествия В мэрии Владивостока сообщили об обысках В администрации Владивостока сообщили, что в здании проводятся следственные действия, в том числе обыски с изъятием документации.

Политика Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.

Общество Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.

Экономика Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами Потери бюджетной системы из-за неформальной занятости составляют около 3 трлн руб. ежегодно, подсчитали экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, входит в медиахолдинг РБК) на основе сравнения данных ФНС и Росстата.

Политика Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.