Общество

РБКРБКSIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия

Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
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с чего всё началось
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета
 Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
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Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

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Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»

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Общество

Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря

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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
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Политика

Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне

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Политика

Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе

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РБК вчера в 07:08
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