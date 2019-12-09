Общество
РБКSIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).РБКвчера в 06:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений
Эхо Москвы08 декабря в 21:03
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 00:05, Ашберн
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
Происшествия
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиктиду
Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Спорт
Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу
Следующую встречу лидеры «нормандской четверки» намерены посвятить вопросу проведения местных выборов в Донбассе.
Общество
В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер
Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Кино
Вышел трейлер новых «Охотников за привидениями»
Наука
У большого числа людей обнаружили считавшееся редким кишечное нарушение
Выяснилось, что большая часть из них также страдает избыточным кишечным бактериальным ростом — состоянием, которое считалось редким и специфичным.
Шоу-бизнес
Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается с матерью
Актриса Анна Большова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что не общается со своей матерью Натальей Михайловной уже 20 лет.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Политика
Конгресс США хочет запретить покупку РСМД наземного базирования
Согласованный конгрессом оборонный бюджет США на 2020 год запрещает покупку и развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, следует из документа.
Происшествия
В мэрии Владивостока сообщили об обысках
В администрации Владивостока сообщили, что в здании проводятся следственные действия, в том числе обыски с изъятием документации.
Авто
Новый Toyota RAV4 стал «Автомобилем года в Японии»
Впервые за несколько последних лет лучшим автомобилем в «Стране восходящего солнца» стал представитель местного автопроизводителя – Toyota RAV4 пятой генерации.
Спорт
В ФИФА прокомментировали решение ВАДА об отстранении России
В ФИФА отреагировали на санкции в отношении России, утверждённые исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Единоборства
Джошуа может провести бой на новом стадионе «Тоттенхэма»
Британский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа, возможно, проведет бой на домашнем стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.
Политика
Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса
Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Хоккей
«Калгари» обыграл «Колорадо», Ничушкин забил гол
Форвард "Эвеланш" Валерий Ничушкин стал автором гола. Российский нападающий забросил пятую шайбу за последние 8 матчей.
Общество
Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck
Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
Шоу-бизнес
Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»
Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Общество
Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря
Икона «Знамение» Пресвятой Богородицы защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать вещи и наладить отношения в семье.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Потери бюджетной системы из-за неформальной занятости составляют около 3 трлн руб. ежегодно, подсчитали экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, входит в медиахолдинг РБК) на основе сравнения данных ФНС и Росстата.
Политика
Франция подчеркнула выгоду для всего ЕС от «Северного потока – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» несет выгоду для всего Евросоюза, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Политика
Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе
В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.