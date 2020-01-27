Общество
РБКSIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае
Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Читать в источнике
Оценить131
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Происшествия
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
Происшествия
Легенда баскетбола Коби Брайант погиб при падении вертолета
В результате погиб Коби Брайант, а также ещё восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре - девочка тоже играла в баскетбол и именно на её тренировку направлялись пассажиры вертолёта.
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Шоу-бизнес
Директор Натальи Андрейченко объявил о пропаже актрисы в Мексике
Звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь.
Теннис
Медведев вылетел из Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Здоровье
Россиянам рассказали о существовании десятков лекарств от коронавируса
Всего существует около тридцати препаратов, которыми можно лечить новый коронавирус из Китая.
Политика
Песков рассказал о подборе кандидатуры врио губернатора Пермского края
Подбор кандидатуры исполняющего обязанности губернатора Пермского края продолжается, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии
Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей
Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Политика
Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб в годы ВОВ
По словам председателя правящей польской партии «Право и справедливость», Польша имеет право рассчитывать на компенсацию не только от Германии, но и от России за нанесенный в годы Второй мировой войны ущерб.
Политика
В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет
Указа об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не было, де-факто он продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Наука
Виагра поможет избежать незапланированного кесарева сечения
Сокращения матки при родах снижают интенсивность тока крови через плаценту, поэтому если схватки идут очень часто и длятся долго, зачастую приходится делать незапланированное кесарево сечение.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Здоровье
Глава РАН оценил риск глобальной эпидемии коронавируса
Риск широкого распространения коронавируса оценил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, отметив, что заболевание очень опасно.
Политика
Лукашенко планирует посетить Парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение российского лидера Владимира Путина присутствовать на Параде Победы.
Общество
Штрафовать за скручивание пробега в России не получится
Ввести ответственность за скручивание пробега на автомобиле по получится, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Шоу-бизнес
Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов
Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Политика
Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
Финансы
Мировые рынки поддались всеобщей панике из-за смертельного вируса
Мировые рынки поддались всеобщей панике из-за распространяющегося в Китае смертельного коронавируса 2019-nCoV: биржевые индексы в разных странах упали от нескольких десятых процента до нескольких процентов.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких.
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Происшествия
У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета
У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
Общество
ВЦИОМ: только треть россиян понимают суть искусственного интеллекта
Большинство россиян (75%) слышали о технологии искусственного интеллекта, однако понимают ее сущность только треть ― 29% смогли дать определение ИИ, а 38% ― назвали области его применения.