с чего всё началось

Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае

Происшествия Легенда баскетбола Коби Брайант погиб при падении вертолета В результате погиб Коби Брайант, а также ещё восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре - девочка тоже играла в баскетбол и именно на её тренировку направлялись пассажиры вертолёта.

Общество Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.

Теннис Медведев вылетел из Australian Open Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Общество Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.

Происшествия Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.

Политика Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб в годы ВОВ По словам председателя правящей польской партии «Право и справедливость», Польша имеет право рассчитывать на компенсацию не только от Германии, но и от России за нанесенный в годы Второй мировой войны ущерб.

Политика В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет Указа об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не было, де-факто он продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Наука Виагра поможет избежать незапланированного кесарева сечения Сокращения матки при родах снижают интенсивность тока крови через плаценту, поэтому если схватки идут очень часто и длятся долго, зачастую приходится делать незапланированное кесарево сечение.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Политика Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

Финансы Мировые рынки поддались всеобщей панике из-за смертельного вируса Мировые рынки поддались всеобщей панике из-за распространяющегося в Китае смертельного коронавируса 2019-nCoV: биржевые индексы в разных странах упали от нескольких десятых процента до нескольких процентов.

Футбол ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких.

Происшествия В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.