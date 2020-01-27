Общество

РБКРБКSIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае

Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Читать в источнике
Комментировать177
с чего всё началось
Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится
 в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
РБК04:51

Подробнее о событии

Китай обогнал Россию и стал второй страной мира по производству вооружений после США

Эхо Москвы01:31

КПК нарастила ВПК

Коммерсантъвчера в 18:01

Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений

Lenta.ruвчера в 21:40

Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия

Российская газетавчера в 19:07

Эксперты: Китай занял второе место в мире по объему продаж оружия

Московский Комсомолецвчера в 18:36

Эксперты: Китай занимает второе место после США по объему продаж оружия в мире

ТАССвчера в 18:10

Китай занял второе место по объемам продаж оружия в мире

Комсомольская правдавчера в 23:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Происшествия

Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли

РИА Новости 05:19
Происшествия

Легенда баскетбола Коби Брайант погиб при падении вертолета

В результате погиб Коби Брайант, а также ещё восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре - девочка тоже играла в баскетбол и именно на её тренировку направлялись пассажиры вертолёта.
За рулем Кубань 01:06
Общество

Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
RT на русском 03:10
Шоу-бизнес

Директор Натальи Андрейченко объявил о пропаже актрисы в Мексике

Звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь.
Lenta.ru 04:02
Теннис

Медведев вылетел из Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Коммерсантъ 02:53
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс 06:28
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Происшествия

В Афганистане разбился пассажирский самолет

РБК 05:04
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Актуальные Новости 05:43
Здоровье

Россиянам рассказали о существовании десятков лекарств от коронавируса

Всего существует около тридцати препаратов, которыми можно лечить новый коронавирус из Китая.
Lenta.ru 03:49
Политика

Песков рассказал о подборе кандидатуры врио губернатора Пермского края

Подбор кандидатуры исполняющего обязанности губернатора Пермского края продолжается, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:12
Общество

Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии

Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
REGNUM 06:02
Происшествия

Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей

Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Коммерсантъ 05:49
Политика

Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб в годы ВОВ

По словам председателя правящей польской партии «Право и справедливость», Польша имеет право рассчитывать на компенсацию не только от Германии, но и от России за нанесенный в годы Второй мировой войны ущерб.
RuNews24.ru 25 января в 09:03
Политика

В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет

Указа об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не было, де-факто он продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:04
Наука

Виагра поможет избежать незапланированного кесарева сечения

Сокращения матки при родах снижают интенсивность тока крови через плаценту, поэтому если схватки идут очень часто и длятся долго, зачастую приходится делать незапланированное кесарево сечение.
N+1 25 января в 04:25
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Здоровье

Глава РАН оценил риск глобальной эпидемии коронавируса

Риск широкого распространения коронавируса оценил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, отметив, что заболевание очень опасно.
Эхо Москвы в Челябинске 05:00
Политика

Лукашенко планирует посетить Парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение российского лидера Владимира Путина присутствовать на Параде Победы.
Политическая Экспертиза 06:22
Общество

Штрафовать за скручивание пробега в России не получится

Ввести ответственность за скручивание пробега на автомобиле по получится, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
REGNUM 04:57
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Происшествия

Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей

Российская газета 02:41
Шоу-бизнес

Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Что происходит 04:11
Политика

Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
ТАСС 05:27
Финансы

Мировые рынки поддались всеобщей панике из-за смертельного вируса

Мировые рынки поддались всеобщей панике из-за распространяющегося в Китае смертельного коронавируса 2019-nCoV: биржевые индексы в разных странах упали от нескольких десятых процента до нескольких процентов.
Lenta.ru 06:06
Футбол

ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких.
Чемпионат 05:31
Музыка

В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
Происшествия

У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета

У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
Lenta.ru 04:39
Общество

ВЦИОМ: только треть россиян понимают суть искусственного интеллекта

Большинство россиян (75%) слышали о технологии искусственного интеллекта, однако понимают ее сущность только треть ― 29% смогли дать определение ИИ, а 38% ― назвали области его применения.
Афиша Daily 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное