Футбол

ProstoProSportProstoProSport«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард» и вышел на четвертое место в ФНЛ

СКА-Хабаровск — Авангард (Курск)
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Адлан Кацаев
49′
«СКА-Хабаровск» одержал шестую победу в сезоне, обыграв в 12-м туре чемпионата Олимп-ФНЛ курский "Авангард". Единственный в матче гол на 49-й минуте провел полузащитник хабаровчан Адлан Кацаев.
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