«СКА-Хабаровск» одержал шестую победу в сезоне, обыграв в 12-м туре чемпионата Олимп-ФНЛ курский "Авангард". Единственный в матче гол на 49-й минуте провел полузащитник хабаровчан Адлан Кацаев.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард» и вышел на четвертое место в ФНЛ

Здоровье В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.

Происшествия Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.

Армия и оружие Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков» МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.

Футбол Защитник «Ливерпуля» Клаван назвал игрока сборной Белоруссии медведем Защитник «Ливерпуля» и капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван прокомментировал поражение от Белоруссии (1:2) в квалификации чемпионата Европы 2020 года и первый гол, который забил Никита Наумов.

Политика Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.

Политика Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово» Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.

Экономика Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете 2019-го Кому холодное лето помешало заработать больше Анализ Nielsen показал, что в июле и августе в денежном выражении спрос на летние товары оказался ниже, чем если бы температура установилась на уровне средних значений за аналогичные периоды прошлых лет.

Авто В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы На АвтоВАЗе выпустили приказ, согласованный профсоюзом предприятия, о работе по субботам в сентябре 2019 года.

Теннис Медведев стал первым финалистом US Open Медведев быстро повел в счете и довел дело до победы. Первый раз в карьере он вышел в финал турнира Большого шлема.

Экономика Минфин рассказал о новой пенсионной системе Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Политика Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до «точки замерзания» Уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания", заявил председатель Национального комитета США по американо-китайским отношениям Стивен Орлинс на церемонии открытия международного Форума Цивилизаций Taihe в Пекине.

Общество Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

Происшествия Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.

Хоккей Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга» Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Футбол Черчесов допустил возвращение Кокорина и Мамаева в сборную России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на новость об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Политика Иран принял решение скапливать отработанный уран Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.

Армия и оружие Российский и американский самолёт чуть не столкнулись в Сирии Происшествие случилось во время того как российский штурмовик сопровождал гуманитарный конвой, что двигался в направлении города Эль-Меядин освобождённой провинции Дэйр-эз-Зор.

Футбол Кокорин рассказал о своем физическом состоянии Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом». По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше.

Шоу-бизнес Заворотнюк хочет рассказать о состоянии своего здоровья на телевидении Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.

Футбол Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро "Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.

Здоровье Врач рассказал о неизлечимых современных болезнях Врач общей практики Денис Кондратьев рассказал о болезнях, которые врачи лечат огромным количеством лекарств порой безрезультатно.

Политика Порошенко выдал главную тайну России По мнению господина Порошенко, выпустить экс-командира ПВО бригады ДНР потребовал лично президент РФ.