"СКА-Хабаровск" одержал победу над курским "Авангардом" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых на 49-й минуте отличился Адлан Кацаев.

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