Футбол
REGNUM«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард» в двенадцатом туре ФНЛ
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Адлан Кацаев
|49′
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл с минимальным счетом футболистов курского «Авангарда» в матче двенадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра прошла на поле хабаровского стадиона имени Ленина и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
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