Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл с минимальным счетом футболистов курского «Авангарда» в матче двенадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра прошла на поле хабаровского стадиона имени Ленина и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

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