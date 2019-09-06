Футбол

REGNUMREGNUM«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард» в двенадцатом туре ФНЛ

СКА-Хабаровск — Авангард (Курск)
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Адлан Кацаев
49′
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл с минимальным счетом футболистов курского «Авангарда» в матче двенадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра прошла на поле хабаровского стадиона имени Ленина и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.
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