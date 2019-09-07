Футбол
РИА Новости«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард» в матче ФНЛ
"СКА-Хабаровск" одержал победу над курским "Авангардом" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых на 49-й минуте отличился Адлан Кацаев.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:05, Вашингтон
Политика
Стали известны условия освобождения украинских моряков
Адвокат Николай Полозов объяснил, что арестованные украинские моряки были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека на Украине Людмилы Денисовой, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:25
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в матче отбора к Евро-2020
В отборочном матче к чемпионату Европы-2020 сборная России обыграла Шотландию.
ТК Звезда вчера в 16:37
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Общество
Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре продолжает осложняться
Представитель местной администрации отметил, что сложившаяся ситуация может осложниться из-за циклона, который по прогнозам достигнет города вечером в воскресенье, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 21:13
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40
Политика
Путин по телефону поддержал Памфилову после нападения на нее
Коммерсантъ вчера в 17:29
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете 2019-го
Кому холодное лето помешало заработать больше Анализ Nielsen показал, что в июле и августе в денежном выражении спрос на летние товары оказался ниже, чем если бы температура установилась на уровне средних значений за аналогичные периоды прошлых лет.
РБК 01:15
Шоу-бизнес
Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления
Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.
Телепрограмма 03:55
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Известия вчера в 18:20
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Происшествия
В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике
Известия вчера в 17:41
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Политика
Обнародован полный список граждан, которых Украина везет на обмен
«Комсомольская правда» опубликовала полный список граждан, которые Украина планирует отдать на обмен.
Слово и Дело 04:45
Общество
В Южной Корее из-за тайфуна «Линлин» умерла пожилая женщина
Один человек погиб из-за обрушившегося в субботу на Республику Корея тайфуна "Линлин". Об этом сообщили южнокорейские спасательные службы.
ТАСС 03:31
Футбол
К Шюррле приехала супруга с дочкой. Фото
В среду, 31 июля, «Спартак» объявил об аренде Шюррле на один сезон. Шюррле выигрывал ЧМ-2014 в составе сборной Германии.
Спорт-Экспресс 04:16
Шоу-бизнес
Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Общество
Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь
Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
ТАСС 00:45
Общество
Мэр Днепра открыл мост, из-за которого устроил пари с Зеленским
Известно, что президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым, по условиям которого глава города должен был завершить ремонт моста до 14 сентября или идти в отставку.
Газета.Ru 03:59
Наука
Найден способ запуска регенерации сердца
Goroday.ru вчера в 19:05
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Экономика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости 05 сентября в 03:38
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Наука
В России создали список «уроков будущего» для школ
В список включены девять предметов — робототехника, программирование/кодирование, киберспорт, VR-архитектура и web-дизайн, квантовые технологии, основы цифровой грамотности, архитектура искусственного интеллекта, анализ и работа с большими данными и теория решения изобретательских задач.
Невские Новости 04:56
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru вчера в 07:10