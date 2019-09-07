"СКА-Хабаровск" одержал победу над курским "Авангардом" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых на 49-й минуте отличился Адлан Кацаев.

Политика Стали известны условия освобождения украинских моряков Адвокат Николай Полозов объяснил, что арестованные украинские моряки были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека на Украине Людмилы Денисовой, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.

Общество Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре продолжает осложняться Представитель местной администрации отметил, что сложившаяся ситуация может осложниться из-за циклона, который по прогнозам достигнет города вечером в воскресенье, передает ТАСС.

Общество На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Экономика Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете 2019-го Кому холодное лето помешало заработать больше Анализ Nielsen показал, что в июле и августе в денежном выражении спрос на летние товары оказался ниже, чем если бы температура установилась на уровне средних значений за аналогичные периоды прошлых лет.

Шоу-бизнес Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.

Транспорт МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Общество В Южной Корее из-за тайфуна «Линлин» умерла пожилая женщина Один человек погиб из-за обрушившегося в субботу на Республику Корея тайфуна "Линлин". Об этом сообщили южнокорейские спасательные службы.

Футбол К Шюррле приехала супруга с дочкой. Фото В среду, 31 июля, «Спартак» объявил об аренде Шюррле на один сезон. Шюррле выигрывал ЧМ-2014 в составе сборной Германии.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.

Общество Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

Общество Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.

Общество Мэр Днепра открыл мост, из-за которого устроил пари с Зеленским Известно, что президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым, по условиям которого глава города должен был завершить ремонт моста до 14 сентября или идти в отставку.

Экономика Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.

Наука В России создали список «уроков будущего» для школ В список включены девять предметов — робототехника, программирование/кодирование, киберспорт, VR-архитектура и web-дизайн, квантовые технологии, основы цифровой грамотности, архитектура искусственного интеллекта, анализ и работа с большими данными и теория решения изобретательских задач.