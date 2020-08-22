«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» благодаря голу Баркова
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Матч 5-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» – «Факел» завершился победой хозяев со счетом 1:0. В их составе отличился Дмитрий Барков.В источнике
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«СКА-Хабаровск» — «Факел». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч ФНЛ 22 августа 2020 года
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