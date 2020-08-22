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Советский спорт

«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» благодаря голу Баркова

Матч 5-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» – «Факел» завершился победой хозяев со счетом 1:0. В их составе отличился Дмитрий Барков.В источнике
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Спорт-Экспресс

«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» на своем поле

Спорт-Экспресс03:06
Sports.ru

«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел». Арман Кенесов отыграл второй тайм

Sports.ru02:53
Матч ТВ

«СКА-Хабаровск» с минимальным счетом переиграл «Факел»

Матч ТВ02:55
Горком

В Хабаровске воронежский «Факел» потерпел уже третье поражение в сезоне

Горком03:49
Sport24.ru

Бесчастных — об игре со «СКА-Хабаровск» в Кубке России: «У „Факела“ будут реваншистские настроения»

Sport24.ru04:59
LiveSport.ru

«СКА-Хабаровск» — «Факел». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч ФНЛ 22 августа 2020 года

LiveSport.ruвчера в 05:37
Все про Спорт ру

«СКА-Хабаровск» — «Факел»: снова победа хабаровчан

Все про Спорт рувчера в 05:22

Помазун признан лучшим игроком матча «Урал» — «Краснодар»

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги "Урал" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 1:0.Лучшим игроком встречи был признан голкипер уральцев Илья Помазун, сделавший несколько сейвов и сохранивший свои ворота в неприкосновенности.
Помазун признан лучшим игроком матча «Урал» — «Краснодар»
Soccer.ru09:17

Зеленский выступил против изменения места переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
Известия06:39
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СК назвал утечку газа основной версией взрыва в Ярославле

Согласно основной версии следствия, взрыв в десятиэтажном доме в Ярославле, в результате которого погибли три человека, еще четыре пострадали, произошел из-за утечки газа, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК06:54
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