Футбол
РИА Новости«СКА-Хабаровск» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
"СКА-Хабаровск" дома крупно переиграл вторую команду московского "Спартака" в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Владислав Камилов (на 9-й минуте), Николай Зайцев (50) и Константин Базелюк (85).
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