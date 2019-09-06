Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«СКА-Хабаровск» с минимальным преимуществом обыграл «Авангард»

СКА-Хабаровск — Авангард (Курск)
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Адлан Кацаев
49′
«СКА-Хабаровск» нанес поражение «Авангарду» в матче 12-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Адлан Кацаев в начале второго тайма. После этой победы дальневосточный клуб набрал 21 очко и поднялся на 4-е место в турнирной таблице.
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