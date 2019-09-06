«СКА-Хабаровск» нанес поражение «Авангарду» в матче 12-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Адлан Кацаев в начале второго тайма. После этой победы дальневосточный клуб набрал 21 очко и поднялся на 4-е место в турнирной таблице.

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