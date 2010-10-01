Футбол
Открытый город«СКА-Хабаровск» сыграет с «Ахматом» в Кубке России
Определился соперник «СКА-Хабаровска» в 1/16 финала Кубка России. В ходе жеребьевки армейцам достался «Ахмат» из города Грозный, сообщает «Открытый город». Матчи запланированы на 25 и 26 сентября.
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«СКА-Хабаровск» снова встретится с «Ахматом» в 1/16 Кубка России
Хабаровский край сегоднявчера в 22:00
«Ахмат» сыграет с «СКА-Хабаровск» в 1/16 финала Кубка России
Чеченская Республика Сегоднявчера в 07:37
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Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.
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Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
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